Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli: Türkiye, IŞİD'e dokunmayacak

Türkiye’nin IŞİD hedeflerini vurmasını değerlendiren Yurt yazarı, Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli, “Eğer Türkiye IŞİD’e karşıysa gidip bombalasın, ama dokunmayacaktır. Amerika’nın yaptığı gibi Musul’daki IŞİD kamplarını bombalasın ya da uluslararası müttefik uçaklarla gitsin operasyonlara katılsın. Bu samimi olur. Bunun dışında dokunmayacağına göre IŞİD de dokunmayacak. Çünkü IŞİD’in işine gelir böyle bir kompozisyon” dedi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’a konuşan Hüsnü Mahalli, “Türkiye tarafında bir taraf PYD’dir, bir taraf IŞİD’dir. Suriye’nin bölünmesine, parçalanmasına Türkiye önayak olduğuna göre böyle bir operasyonla IŞİD bunu alkışlayabilir” görüşünü dile getirdi.

IŞİD’in İstanbul’u başkent olarak gördüklerini öne süren Hüsnü Mahalli, “Kendi kurguladıkları şey şu: ‘Bu koalisyon ülkelerini yenecekler. Sonra İstanbul’u yeniden fethedecekler. Şam’ı alacaklar. Mevlüt camisinde namaz kılacaklar. Kahire’de hilafeti ilan edecekler” dedi.

Hazal Ocak’ın Hüsnü Mahalli’yle yaptığı söyleşi şöyle:

- Türkiye’nin, IŞİD politikası neydi, bu politikayı değiştirdi mi?

Hayır IŞİD politikası değişmedi. Türkiye 4 yıldır peşinden koşmaya çalıştığı Suriye’nin kuzeyinde tampon bölge ya da uçuşa yasak bölge planını uygulamaya çalışıyor. 4 yıldır ABD bu plana “hayır” dedi. Son olarak Obama, Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşmesinde, ‘nelerin konuşulduğunu, kimlerin kimlere ne kadar taviz verdiğini, kimin ne aldığını, kimin ne sattığını bilmediğimiz’ için genel bilgilere göre Türkiye IŞİD’e karşı savaşacak.

- IŞİD Türkiye’ye neye mal olacak?

Eğer Türkiye IŞİD’e karşıysa gidip bombalasın, ama dokunmayacaktır. Amerika’nın yaptığı gibi Musul’daki IŞİD kamplarını bombalasın ya da uluslararası müttefik uçaklarla gitsin operasyonlara katılsın. Bu samimi olur. Bunun dışında dokunmayacağına göre IŞİD de dokunmayacak. Çünkü IŞİD’in işine gelir böyle bir kompozisyon. Türkiye tarafında bir taraf PYD’dir, bir taraf IŞİD’dir. Suriye’nin bölünmesine, parçalanmasına Türkiye önayak olduğuna göre böyle bir operasyonla IŞİD bunu alkışlayabilir.

- Türkiye sonuçta IŞİD’e karşı galip gelebilir mi?

ABD bir yıldır bombalıyor, müttefik kuvvetler bombalıyor ama IŞİD orada duruyor. Yani ABD’nin yenemediği bir IŞİD’i Türkiye mi yenecek? IŞİD’in Türkiye’de yüzlerce, binlerce uyuyan hücresi olduğunu bilmeyen ya aptaldır ya da mahsus bilmiyordur. Zaten Türkiye ideolojik yakınlığı itibarıyla yani IŞİD’in kurulma sürecine baktığınızda Alevi ve Şii düşmanlığı tabanında kurulduğu için ve Türkiye de bu mezhep politikasını başından beri desteklediği için aralarında büyük paralellik var. İdeolojik olarak paralellik var. Dolayısıyla eğer dokunursa IŞİD bunun intikamını çok feci alır çünkü Türkiye IŞİD’’in ilgi alanındadır.

- Suriye nasıl sonuçlanacak?

Türkiye konuştuğumuz planı gerçekleştirir ya da gerçekleştiremez. Orası belirsiz. İşin içinde İran var. Özellikle batının İran’la anlaştığı böyle bir süreçte Türkiye’ye tam anlamıyla bir yeşil ışık yakabileceğini sanmıyorum. Suriye’yi 4 yıldır yıkamayanlar bundan sonra da kolay kolay yıkamayacaklardır. Çünkü Suriye tek savaşmıyor, bütün halklar adına savaşıyor.

- IŞİD’in son olaylarla Türkiye’ye bakışı düşmanca hal aldı mı?

Türkiye başından beri düşman algısı içinde IŞİD’e göre. Bir daha söylüyorum. IŞİD’in Türkiye’ye bakış açısında bir ideoloji var. Onlara göre IŞİD’in başkenti İstanbul’dur. Aptalca safsatalarla uğraşıyorlar. Kendi kurguladıkları şey şu: “Bu koalisyon ülkelerini yenecekler. Sonra İstanbul’u yeniden fethedecekler. Şam’ı alacaklar. Mevlüt camisinde namaz kılacaklar. Kahire’de hilafeti ilan edecekler.” Türkiye’nin ruhani bir ağırlığı var onlar açısından. Dokunulmadığı sürece dostça yaparlar. Karşı çıktığın anda kanla yapmak isteyeceklerine inanıyorum.