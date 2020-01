HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısı tek taraflı ve erişilmesi imkânsız" dedi.

Reuters'a konuşan Demirtaş, "Çözüm süreci artan gerginlik yüzünden durgunluğa girmiş gibi görünebilir ama bu bitti anlamına gelmez" ifadesini kullandı. Demirtaş, "Hükümet düşmanlıkları bitirmek için ortak çağrı yapmalı ve PKK buna olumlu yanıt vermelidir" diye konuştu.

Demirtaş, "bundaki tek sorumluluğun AKP'de olmadığını çünkü AKP'nin artık tek başına iktidarda bulunmadığını" belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yapılması gereken iki tarafından da ellerini tetiklerden çekmesi. Parlamento bir bütün olarak sorumluluk almalı ve PKK bütün bu olup bitenlerle ilgili karşılıklı yapılan eylemsizlik çağrılarına olumlu yanıt verecek iyi bir değerlendirmeyi mutlaka yapmalı."

'Tek suçumuz yüzde 13 oy almak'

Demirtaş, son günlerde sürekli çatışmasızlık çağrısı yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Her gün neredeyse her konuşmamda çağrı yapıyorum; 'karşılıklı olarak silahlar derhal susturulsun' diyorum. Ülkenin Başbakanı bunu söyleyebilir mi? Başbakan 'silahları bırakın ve ülkeyi terk edin, teslim olun' çağrısı yapıyor. Yani gerçekleşmesi imkânsız bir çağrıyı bilerek yapıyor. Bunun gerçekleşme şansı yok. Bunun hayata geçmesinin ne kadar imkânsız olduğunu kendisi benden daha iyi biliyor. Samimi ise bizim gibi o da 'biz her türlü operasyonu durdurmaya hazırız, PKK da silahlarını sustursun, karşılıklı çatışmasızlığa hazırız' desin. Bakın o zaman işler nasıl kolaylaşacak."



Hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'ye yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Tek suçumuz yüzde 13 oy alarak barajı geçmek" diyen Demirtaş, Erdoğan'ın ülkeyi yeniden bir seçime götürmeye hazırlandığını ve kesinlikle koalisyon taraftarı olmadığını savundu.

'Asıl amaç IŞİD değil'

HDP'ye yönelik bu saldırıların devam etmesi durumunda erken seçimde halkın HDP'nin etraflarında kenetleneceğini belirten Demirtaş, baraj altında kalmayacaklarını kaydetti.



Demirtaş, son dönemde başlatılan operasyonların asıl amacının IŞİD değil sol ve Kürt muhalefet olduğunu savunarak, "AKP aslında IŞİD'e karşı savaşmıyor, asıl amaçları Suriye'deki Kürt oluşumunu engellemek" diye konuştu.