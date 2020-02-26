İran-Türkiye sınırında Koronavirüs tedbiri: Kapıköy Gümrük Kapısı’na sahra hastanesi kuruluyor

Türkiye’nin sınır komşusu İran’da Koranavirüs nedeniyle ölümlerin artması üzerine, giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’na sahra hastanesi kuruluyor. İran’dan Türkiye’ye gelecek olan Türkiye vatandaşları buradaki sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak.

Koranavirüs nedeniyle İran’da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van’da da tedbirler alınmaya başlandı. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı’nda çalışma başlatıldı. Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı. Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi

İran’dan giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı’na gelecek olan Türkiye vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak.

(DHA)

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