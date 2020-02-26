İran'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İran devlet televizyonu, ülkedeki yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle ölü sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu. Ayrıca ülkede son 24 saatte 44 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

İran'da Koronavirüs'ten etkilenenlerin sayısı son 24 saatte etkilendiği ortaya çıkan 44 kişiyle birlikte 139'a yükseldi. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 yükselerek 19 oldu.

Türkiye'de de pek çok sınır ülkesi gibi İran'daki Koronavirüs endişesine yönelik önlemler arttırıldı. Dün Tahran'dan Türkiye'ye getirilen 132 yolcu ve uçaktaki 10 mürettebat karantinaya alındı. Yolcular 14 gün gözlem altında tutulacak.