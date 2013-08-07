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Dünya

İran televizyon kanalı El Âlem: El Nusra 450 Kürt'ü katletti

Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Tel Abyad kasabasında pazartesi gecesi El Nusra Cephesi militanlarının 120'si çocuk 450 Kürt'ün katledildiği iddia edildi

07 Ağustos 2013 22:04

İran'ın El Alem televizyonu, El Nusra Cephesi militanlarının pazartesi gecesi Tel Abyad'a düzenledikledi bir baskında 120 çocuk ve 330 kadını öldürdüğünü iddia etti.

Kanal bunun dışında olay yerinden kanlı görüntüler yayınladı.

Bölgedeki kaynaklar Tel Abyad çevresinde çatışmaların arttığını söylerken, Suriye hükümetinin de muhaliflerin de iddiaları henüz doğrulamadı öğrenildi.

Hürriyet gazetesinin yayımladığı habere göre, RT’ye konuşan bir Kürt kaynak, “El Nusra militanları ile diğer isyancı güçler köyü çevreledi. Kapı kapı dolaşıp her eve giriyorlar. Eğer içeride erkekler varsa onları öldürüyorlar, kadınlar ve çocuklar varsa esir alıyorlar” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iddialarla ilgili dün akşam yaptığı açıklamada, “Teröristlerden gelen tehditleri bertaraf etme görevimizin aciliyeti günden güne artıyor” derken, son dönemdeki olayların “Cenevre’de yapılacak ikinci barış konferansını daha da acil bir hal aldı. Beklemeye devam ettiğimiz müddetçe daha çok sivil ölecek” diye konuştu.

El Kaide militanlarının temmuz ayı ortalarından bu yana Suriye’nin kuzeyindeki Kürt köylerine saldırdığına dair haberler geliyor. Hatta geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da da bölgedeki “katliam”a dikkat çekmek için bir gösteri düzenlenmişti.

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