Suriye Kürt Yüksek Konseyi üyesi İsa Huso, bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Suriye'nin Kamışlı kentinde Kürt Yüksek Konseyi üyesi İsa Huso, bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

ANF'nin haberine göre, Kamışlı’da (Qamışlo), Kürt Yüksek Konsey üyesi İsa Huso bombalı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Huso, Korniş mahallesindeki evinden çıkarak aracıyla işe gitmek isterken araçta meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi. Olayda bir kadın da hafif yaralandı.

Qamişlo’dan gazeteci Berfin Hezil, suikastın aracın ön kısmına yerleştirilen tahrip gücü yüksek bomba ile gerçekleştirildiğini, patlamanın araç birkaç metre ilerledikten sonra meydana geldiğini söyledi.

Aynı zamanda Rojava Halk Meclisi Başkanlık Divanı üyesi olan İsa Huso, Qamişlo’nun en eski ve etkili siyasetçilerinden biri olarak tanınıyor.

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Demokratik Toplum Kongresi, bu sabah bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren Kürt Yüksek Konseyi Üyesi İsa Huso için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “bu alçakça saldırı ile İsa Huso şahsında Kürt halkının kendini yönetme iradesi hedef alınmıştır. Fail kim olursa olsun hedef budur. Fakat bu saldırılar amacına ulaşmayacaktır” denildi.