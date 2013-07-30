T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye Kürt Yüksek Konseyi üyesi İsa Huso, bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Huso, Korniş mahallesindeki evinden çıkarak aracıyla işe gitmek isterken araçta meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi. Olayda bir kadın da hafif yaralandı

30 Temmuz 2013 14:03

Suriye'nin Kamışlı kentinde Kürt Yüksek Konseyi üyesi İsa Huso, bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

ANF'nin haberine göre, Kamışlı’da (Qamışlo), Kürt Yüksek Konsey üyesi İsa Huso bombalı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Huso, Korniş mahallesindeki evinden çıkarak aracıyla işe gitmek isterken araçta meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi. Olayda bir kadın da hafif yaralandı.

Qamişlo’dan gazeteci Berfin Hezil, suikastın aracın ön kısmına yerleştirilen tahrip gücü yüksek bomba ile gerçekleştirildiğini, patlamanın araç birkaç metre ilerledikten sonra meydana geldiğini söyledi.

Aynı zamanda Rojava Halk Meclisi Başkanlık Divanı üyesi olan İsa Huso, Qamişlo’nun en eski ve etkili siyasetçilerinden biri olarak tanınıyor.

DTK: Kürt halkı Rojava etrafında kenetlenmeli

 

Demokratik Toplum Kongresi, bu sabah bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren Kürt Yüksek Konseyi Üyesi İsa Huso için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “bu alçakça saldırı ile İsa Huso şahsında Kürt halkının kendini yönetme iradesi hedef alınmıştır. Fail kim olursa olsun hedef budur. Fakat bu saldırılar amacına ulaşmayacaktır” denildi.

ETİKETLER

isa husoKürt Yüksek Konseyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24