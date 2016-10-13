İran sınırındaki kaçak boru hattı imha edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen Durak-1 Operasyonu'nda, İran sınırına 800 metre mesafede tespit edilen 3 bin 800 metre uzunluğundaki kaçak akaryakıt hattı güvenlik güçlerince imha edildi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen "Durak-1 Operasyonu" kapsamında 11 Ekim'de gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 20 kilogram gübre, bir kalıp C-4 tipi patlayıcı, 12 elektrikli fünye ve 8 pilli batarya bloğu ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olan toplam 514 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan toplam 8 bin 905 kilogram kaçak çay, kasasında kaçak çay ve sigaralar bulunan 6 kamyon ve transit araç ile çok sayıda yaşam ve temizlik malzemesi de bulundu.



Operasyonda, İran sınırına 800 metre mesafede tespit edilen 3 bin 800 metre uzunluğunda kaçak boru hattı, güvenlik güçlerince imha edildi.

Alternatifli boru hattı üzerinden, barınak ve akaryakıt depolama tankerindeki yakıtın, Soğuksu köyüne aktarıldığı belirlendi. Yürütülen operasyonlar kapsamında 25 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan Şehit Jandarma Ulaştırma Onbaşı Volkan Karatepe-16 Operasyonu kapsamında, 10 Ekim'de gerçekleştirilen yol emniyeti faaliyeti sırasında, Hozat-Pertek karayoluna yerleştirildiği tespit edilen kablolar imha edildi.