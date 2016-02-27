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Kültür-Sanat

İran sinemasının dünyaca ünlü yönetmeni hayatını kaybetti

Ferecullah Silahşör, akciğer kanserinden yaşamını yitirdi

27 Şubat 2016 12:36

Türkiye'de de yayınlanan, Hazreti Yusuf ve Ashab-ı Kehf dizilerinin yönetmeni dünyaca ünlü İranlı yönetmen ve senarist, Ferecullah Silahşör akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Silahşör, sinema hayatına 1983 yapımı Nasuh Tövbe filminde aktör olarak başlayıp yapımcı, senarist ve yönetmen olarak kariyerini sürdürmüştü. Silahşör'ün yapımcı ve yönetmenliğini üstlendiği diğer filmler şöyle:

Porsuk (1986), Gece Uçmak (1987), İnsan ve Silah (1989), Hazreti Eyüb (1994), Tepetaklak Dünya (1998), Ashab-ı Kehf (1998), Hazreti Yusuf (2008)

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