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Kültür-Sanat

İran sanatı İstanbul’da

Hat ve minyatür sanatından eserlerin de sergilendiği 'Feşdan Arşa' isimli sergi Temmuz'da ziyaretçileri ile buluşacak

26 Haziran 2015 19:15

İran'ın önde gelen sanatçılarının eserlerinden derlenen ve 'Feşdan Arşa' (Yeryüzünden gökyüzüne) adını taşıyan sergi, 03-12 Temmuz tarihleri arasında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun fuayesinde açılıyor. Sergide 110 bin dolar (yaklaşık 293 bin lira) değerinde, 40 metrekare büyüklüğündeki ipek halı serginin en pahalı eserleri arasında.

Sergi, İran Padişahı Feth Ali Şah'ın torunu Afşar Stone Güzel Sanatlar'ın sahibi Mohammad Nazmi Afşar ve Rafi Çağdaş Sanat Grup tarafından düzenleniyor.

251 parçadan oluşan eserler, 03 Temmuz günü saat 15.30'da iş ve cemiyet hayatından çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek açılış ile sergilenmeye başlanacak.

Sergide, hat, minyatür ve firuze sanatları başta olmak üzere, metal oymalar, alçı üzerine resimler ve aralarında çok nadide ipek dokuma halılar var.

Serginin bir özelliği de kumaş üzerine şablon kullanılmadan yapılan hat sanatlarından örneklerin bulunması. Sergide bu eserlerden 32 örnek yer alıyor.

Çapı 15 santim olduğu için kontrolü çok zor kalemler ve özel boyalar ile yapılan hat sanatlarının fiyatları da ortalama olarak 40 bin dolar (yaklaşık 106 bin lira) civarında. Sergide ayrıca 2 metre 20 santim genişliğindeki altın ve gümüş kaplama kartal heykelinin de 35 bin dolar (yaklaşık 93 bin lira) etiket taşıdığı belirtiliyor.

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