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Dünya

İran, Rusya'dan 197 ton 'sarı kek' aldı

İran nükleer anlaşma karşılığında Rusya'ya önderdiği düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum karşılığında 197 ton öğütülmüş uranyum oksit aldı

29 Aralık 2015 19:13

Tahran yönetiminin Rusya'ya gönderdiği düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum karşılığında 197 ton öğütülmüş uranyum oksit (sarı kek) aldığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Ali Ekber Salihi,Rusya'ya yaklaşık 11 ton düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum ihraç edildiğini bunun karşılığında da Rusya'dan nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan 197 ton 'sarı kek' aldıklarını açıkladı.

Böylece Rusya ile yapılan nükleer takasın tamamlandığını belirten Salihi, nükleer anlaşmanın uygulamaya geçirilmesinde önemli bir aşamanın kaydedildiğini belirtti.

 

14 Temmuz'da anlaşılmıştı



İran ile P5+1 ülkeleri arasında 14 Temmuz'da Viyana'da varılan anlaşmaya göre, İran 15 yıl boyunca toplam zenginleştirilmiş uranyum stokunu 300 kilograma kadar indirecek ve yaklaşık 9 tona yakın düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunu ülke dışına çıkaracak. Anlaşmaya göre İran, 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasaya satabilir veya karşılığında doğal uranyum alabilir.

İran'ın, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin sayısını ve plütonyum üretim düzeyini kısıtlayan anlaşmaya göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) onayından sonra İran'a uygulanan yaptırımlar kaldırılacak.

Düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum nükleer santraller için uygun ancak kısa sürede daha fazla zenginleştirilerek nükleer savaş başlığı olarak da kullanılabiliyor. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu taşıması, nükleer silah yapabilme kabiliyetini azaltmak bakımından önemli bir yükümlülük olarak görülüyordu.

 

ABD memnun

 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de dün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada İran'ın, nükleer anlaşmanın en önemli şartlarından biri olan elindeki zenginleştirilmiş uranyumun Rusya'ya transferini tamamlamasının anlaşmanın uygulamaya geçirilmesinde önemli bir ilerleme olduğunu belirtmişti.

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