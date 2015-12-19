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Dünya

İran, Rusya'ya 9 ton uranyum gönderiyor

Nükleer anlaşma uyarınca elindeki zenginleştirilmiş uranyumu 300 kilograma indirmek zorunda olan İran, stoklarının tamamına yakınını Rusya'ya gönderecek

19 Aralık 2015 16:59

İran zenginleştirilmiş uranyum stoklarını tamamına yakınını Rusya’ya ihraç edecek. Batılı ülkelerle imzalanan nükleer anlaşma nedeniyle İran, elindeki uranyum stokunu 300 kilograma indirmek zorunda.

Yarı resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan İranlı yetkili anlaşmayla hedeflenen rakama ulaşmak için 9 ton zenginleştirilmiş uranyumun önümüzdeki günlerde Rusya’ya ihraç edileceğini söyledi.

Tahran uranyum zenginleştirmede kullanılacak santifrüj sayısını anlaşmayla üçte iki oranında azaltmayı da kabul etmişti. 

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