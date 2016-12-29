İran, popüler oyunu yasakladı

İran’da bir hükümet komitesi psikologlardan gelen bir rapora dayanarak, vahşeti özendirdiği gerekçesiyle Clash of Clans’a sınırlama getirdi. Gençlerin oyuna hızla bağımlı olabildiğini açıklayan komite, aile hayatına zarar gelebileceği uyarısında bulundu.

NTV’de yer alan habere göre, komite tarafından oyuna bir yaş kısıtlaması getirilmesi bekleniyordu. Fakat İranlı kullanıcılar oyuna erişimin tamamen yasaklandığını iddia ediyorlar. Başsavcı vekili Abdolsamad Khoramabadi yaptığı açıklamada, komite üyelerinin oyunun yasaklanmasında yana oy kullandığını belirtti.

İran geçmişte de mobil oyunlara yasaklamalar getirmişti. Ağustos ayında, oyunun konuma dayalı sistemi sebebiyle oluşan endişeler nedeniyle popüler Pokemon Go oyunu yasaklanmıştı.

Finlandiyalı Supercell tarafından geliştirilen Clash of Clans günlük 100 milyon oyuncu sayılarıyla dünyanın en popüler mobil uygulamalarından biri. Temmuz ayı içerisinde Çinli Tencent firması, Supercell’in yüzde 84’lük hissesini 10 milyar dolara satın almıştı.