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Dünya

İran nükleer büyümeyi durdurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) raporunda İran’ın nükleer tesislerini genişletmeyi büyük ölçüde durdurduğu kaydedildi

15 Kasım 2013 00:39

 

IAEA tarafından hazırlanan yeni raporda Tahran'ın uranyum zenginleştirme tesislerini genişletmeye son verdiği ve tartışmalı Arak'taki yeni araştırma reaktörü üzerindeki çalışmaların da son aylarda son derece yavaş ilerlediği kaydedildi.
Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan kurumun raporunda İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırı olarak nükleer silah yapımında kullanılabilecek tarzda uranyum zenginleştirmeye devam ettiği belirtildi.
Rapor, İran'da Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın açıkladığı ilk rapor olma özelliği taşıyor.
Alman haber ajansı dpa'nın elde ettiği raporda Natanz uranyum zenginleştirme tesisine az miktarda yeni santrifüj aygıtı konduğu belirtiliyor. Fordo tesisinde ise bir değişiklik olmadığı kaydediliyor. Raporda plutonyum üretmesi planlanan Arak reaktörünün inşaat alanında ise reaktör çekirdeği ile soğutma sistemi arasında bağlantı kurulduğu ancak diğer ana bileşenlerin eklenmediği ifade ediliyor.
(Deutsche Welle Türkçe)

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