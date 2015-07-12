İran: Nükleer anlaşmanın teknik unsurları neredeyse tamamlandı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, dünya güçleri ile nükleer anlaşmanın teknik unsurlarının neredeyse tamamlandığını söyledi.

İran'ın ISNA ajansına bilgi veren Salihi, anlaşmanın eklerinin dahi büyük ölçüde hazır olduğunu kaydetti.

Bu arada Viyana'da taraflar arasında çetin siyasi pazarlıklar da 15 gündür sürüyor. İranlı diplomatlar, yüz sayfalık anlaşma metninin en erken yarın tamamlanabileceğini belirtiyor.

Fransa: Son aşamaya geldik

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan 5+1 ülkeleri arasındaki müzakerelerin son aşamasına girdiklerini umduğunu söyledi.

Fabius, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yürütüldüğü Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Müzakere maratonunun son aşamasına girdiğimizi umuyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise bazı ciddi sorunların halen çözülemediğini ifade ederek "Umudumu koruyorum" dedi.