John Kerry: İran'la nükleer müzakereleri aceleye getirmeyeceğiz

İran ve batılı devletler arasında süren nükleer müzakerelerde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un, İran’la sürdürülen nükleer müzakerelerde anlaşmanın dakikalar içinde sağlanabileceğini duyurmuştu. Ancak ABD'den henüz anlaşma sağlanamadığı ve müzakerelerin sürdüğü açıklaması geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Washington yönetimi ve diğer ortakların İran'la müzakereleri aceleye getirmeyeceğini söyledi.

Kerry, "Buradayız çünkü gerçekten ilerleme sağlandığına inanıyoruz. Ama sonsuza kadar da müzakere masasında oturmayacağız" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise İran ve tarafların meseleleri çözeceğine dair kararlılık göstermesi halinde görüşmelerin süreceğini açıkladı. Başkan Barack Obama'nın, Viyana'daki müzakere heyeti tarafından sürekli bilgilendirildiği de ifade edildi.

Görüşmeler gece boyu sürecek

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, İran'la nükleer müzakerelerde zorlu meseleleri çözmek için gece boyunca görüşmelere sürdüreceklerini açıkladı.

Viyana'da gazetecilere konuşan Fabius, "Çözülmeyi bekleyen zorlu meseleler var ama işler doğru yönde ilerliyor. Bu sebeple bu gece ve yarın sabah da burada kalıp çalışmaları sürdürmeye karar verdim. Umarım koşulması gereken son metreleri de tamamlarız. Olumlu gelişmeler var ama üzerinde hâlâ çalışılması gereken zorlu konular da var" ifadelerini kullandı.

Zarif: Dereyi geçerken at değiştirilmez

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıkı çalışıyoruz ama işi aceleye getirmiyoruz." açıklamasını yaptı. Zarif'in "Söylediğime dikkat edin: Dereyi geçerken at değiştirilmez" şeklindeki ifadeleri ise dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de Viyana'da bir açıklama yapması bekleniyor.