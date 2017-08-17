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"İran istediği yanıtı alamadı, Ankara 'durum hassas' dedi"

"Türkiye'nin vereceği bir mesaj IKBY'de ters tepebilir; referandumdan hiç vazgeçmeyebilirler"

17 Ağustos 2017 12:25

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY), bağımsızlık için 25 Eylül’de yapılacak referanduma karşı Ankara’dan destek arayan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri başkanlığındaki heyetin, Ankara’dan istediği yanıtı alamadığı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, 25 Eylül öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Tahran’a davet eden ve “Bu güçlü bir mesaj olur” diyen Bakıri’nin davetine Ankara’nın “durum hassas” diyerek olumlu yaklaşmadığı ve kamuoyu önünde sert mesaj vermek istemediği öğrenildi.

“38 yıl aradan sonra bir ilk”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın davetlisi olarak 38 yıl aradan sonra Türkiye’ye ilk ziyareti yapan Bakıri, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü.

Görüşmelerde İran’ın referanduma karşı Ankara ile “ortak ve güçlü” mesaj verme önerisine Türkiye’nin yanaşmadığı ve İranlı muhataplara, “Kamuoyu önünde yapmıyoruz ama aslında girişimde bulunuyoruz, siz bilmiyorsunuz. Kamuoyu önünde Türkiye’nin vereceği bir mesaj IKBY’de ters tepebilir; referandumdan hiç vazgeçmeyebilirler” mesajını verdiği belirtildi.

Ziyarette, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki genel mutabakata karşın, tarafların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geleceği konusundaki görüş ayrılığının sürdüğü öğrenildi.

“Türkiye ile anlaşma peşindeyiz”

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler yetkilisi General Ramazan Şerif ise Bakıri’nin devam eden ziyaretiyle ilgili, “Ülkenin batısı ve kuzey batısında sınırların güvenliğinin daha fazla sağlanması için Türkiye ile iyi bir anlaşma peşindeyiz” dedi.

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