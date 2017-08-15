İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Ankara'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara'ya gelen İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüştü. Bakıri, 1979'dan bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk genelkurmay başkanı oldu.



Genelkurmay Karargahı'na gelişinde Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılanan Bakıri, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.



Törenin ardından Akar ile Bakıri basına kapalı görüşmeye geçti. Görüşmelerde terörle mücadele, Suriye krizi, bölgesel gelişmeler ve iki ülke ilişkileri masada olacak.