İran, Sudan'a iki savaş gemisi yolladı

Sudan'ın, İsrail'in bir askeri fabrikasını savaş uçaklarıyla vurduğunu iddia etmesi sonrasında bölgede gerilim tırmanıyor. Tahran, İsrail'e gözdağı vermek için Sudan'a iki savaş gemisi gönderdi.

Sudan geçtiğimiz hafta, İsrail'in başkent Hartum'daki Yermuk askeri fabrikasını savaş uçaklarıyla havaya uçurduğunu iddia etti. İsrail iddiaları yalanlasa da, olaya İran da karıştı. İran, 2008'den bu yana Kızıl Deniz ve Aden Körfezi'nde devriye gezen iki savaş gemisini Sudan'a gönderdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, savaş gemilerinin, "komşu ülkelere barış ve güvenlik mesajı taşıdığını" açıkladı.

İran medyasına göre ise, Sudan'a gönderilen "Şehid Nakdi" firkateyni ile helikopter gemisi "Harg" geçtiğimiz eylül ayında Bandar Abbas limanından yola çıkarak, Sudan'ın Kızıl Deniz'deki limanına dün demirledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yermuk askeri fabrikasının İran'a ait olduğu iddia ediliyor. Tahran söz konusu iddialarla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Sudan, İsrail'in askeri fabrikasını bombaladığını iddia ederek, Birleşmiş Milletler'e başvurmuştu.

Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyinde, Yermuk askeri fabrikası mühimmat depolarında geçtiğimzi hafta şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Yermuk askeri fabrikasında, ''uçaksavar, tanksavar, hafif silahlar ve bunlara ait mermiler'' üretiliyordu.