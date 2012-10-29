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Dünya

George Clooney: Evet, Sudan vuruldu

İngiliz Sunday Times gazetesi de Yermuk’u İsrail’in vurduğunu iddia eden Sudan yönetiminin haklı olduğunu yazdı

29 Ekim 2012 19:20

Hollywood’un ünlü aktörü George Clooney’nin Afrika’daki çatışmaların soykırım ve insanlığa karşı suçlara dönüşmemesi amacıyla kurduğu Satellite Sentinel Project (SSP-Uydu Gözcü Projesi) 24 Ekim’de Sudan’da meydana gelen esrarlı patlamalar konusunda önemli ipuçları verdi.

SSP’nin yayınladığı son uydu fotoğraflarına göre Yermuk askeri tesisindeki oluşan her biri 16 metre genişliğindeki 6 büyük krater, “hava saldırısı” teorisini güçlendiriyor. Uydu görüntüleri patlamadan iki hafta önce 40 konteynerin bölgedeki hangar benzeri bir binaya yığıldığını da gösteriyor.

 

İsrail'in İran provası

 

İngiliz Sunday Times gazetesi de Yermuk’u İsrail’in vurduğunu iddia eden Sudan yönetiminin haklı olduğunu yazdı. Habere göre saldırıyı dördü birer tonluk bombalar taşıyan, diğer dördü ise eskort olan İsrail’e ait sekiz F-15I avcı uçağı düzenledi. Uçaklar, Mısır hava sahasına girmeden Kızıldeniz boyunca 4 bin km’yi 4 saatte katedip Sudan’ı vurdu.

Gazeteye göre Sudan’a yönelik saldırının hazırlığı iki yıl önce Hamas’ın silah alıcısı Mahmud el-Mebhu’nun Dubai’de bir otel odasında İsrail ajanları tarafından öldürülmesinden sonra başladı. Çünkü el-Mebhu’nun odasındaki bir belge İran’ın Sudan’da silah imal etmesini öngören anlaşmaya dairdi. İran’ın Yermuk’ta gelişmiş Şahap füzeleri ve roketler imal ettiği iddia ediliyor.

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