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Politika

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de (3) 

  ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi törenle karşıladı

20 Aralık 2018 16:32

 

ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde Resmi törenle karşıladı. Sonrasında iki lider başbaşa görüşmeye geçti. 

(FOTOĞRAF) 

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