İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de (3)
ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi törenle karşıladı
20 Aralık 2018 16:32
ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde Resmi törenle karşıladı. Sonrasında iki lider başbaşa görüşmeye geçti.
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