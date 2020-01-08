İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu

Saldırılar sonrası Beyaz Saray'da hareketlilik gözlenirken, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkililer 'ulusal güvenlik toplantısı' gerçekleştirdi. Trump, daha sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Her şey yolunda! Can kaybı ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı Komutan Kasım Süleymani 'nin ölümünün ardından bölgede tansiyon yükseliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü karadan karaya balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada "İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır" denildi. ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici karşılık verileceği" uyarısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak'taki ABD üslerine İran tarafından balistik füzelerle saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Pentagon tarafından yapılan açıklamada kayıpların ilk değerlendirmesi üzerinde çalışıldığı bilgisi verilirken, İran televizyonu ise saldırıda 80 ABD'linin öldüğünü duyurdu.

İran devlet televizyonu, saldırıya ilişkin "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı. Saldırıların başlamasının ardından Süleymani'nin defin işlemine de başlanırken, İran devlet televizyonu defin görüntülerini "İntikam saldırısından sonra" başlığıyla verdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "intikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

İran'dan ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere tehdit

Devrim Muhafızları'ndan bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de 'uyarıldığı' açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

Balistik füze saldırısının ardından Mehr Haber Ajansı, İran jetlerinin askeri üslerden TSİ 03.20'de havalandığını duyurdu. Amerikan NBC televizyonunun Tahran büro şefi Ali Arouzi, İran devlet medyasına dayandırarak İran jetlerinin Irak hava sahasına girdiğini duyurdu.

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İran askeri kaynakları: En az 30 Amerikan askeri yaralı

İran askeri kaynakları, İran devlet televizyonuna yaptıkları açıklamada en az 30 Amerikan askerinin yaralandığını iddia etti. Süleymani'nin halefi olan İsmail Kaani ise, "Şimdi bölgedeki Amerikalıların kemikleri ezildi ve daha yüksek sesle ağlıyorlar" dedi.

Öte yandan ABD'deki CNN ve NBC televizyon kanalları, İran Devrim Muhafızları'nın Telegram kanalı üzerinden, "İran topraklarının vurulması takdirinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i hedef almakla tehdit ettiğini" belirtti.

Al Jazeera'nin haberine göre, İran'dan BM'ye yapılan bildirimde "İran'ın bir savaş istemediği ancak diğer ülkelerin İran'a karşı askeri maceralara girişmemeleri gerektiği" belirtildi.

Beyaz Saray'da 'ulusal güvenlik konseyi' toplantısı

İran'ın ABD üslerine yönelik balistik füze saldırılarının ardından Beyaz Saray'da 'ulusal güvenlik konseyi' toplantısı yapılacağı açıklandı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Mark Esper, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve üst düzey askeri yetkililer Beyaz Saray'a geldi. Toplantının ardından Pompeo, Esper ve Pence ve diğer yetkililer Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray kaynakları tarafından Mike Pence'in ABD Kongresi'ndeki parti liderleriyle temas halinde olduğu bilgisi verildi.

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde Oval Ofis'te ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu. Ancak bu bilgiden kısa süre sonra Beyaz Saray iletişim ofisinden Stephanie Grisham, CNN'e yaptığı açıklamada Trump'ın bu gece kameraların karşısına geçmeyeceğini belirtti.

Devrim Muhafızları: Füze saldırıları sadece ilk adımdı

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları'ndan bir komutanın füze saldırılarının "sadece ilk adım" olduğunu, İran'ın bölgedeki Amerikan askerlerini hedef almayı sürdüreceğini söylediğini duyurdu.

İsmi verilmeyen komutanın "Füze saldırıları sadece ilk adımdı, ABD Başkanı Trump ordularını bölgeden ve ulaşabileceğimiz yerlerden çekmeli" dediği aktarıldı.