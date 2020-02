İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu

Pentagon: Kayıpların ilk değerlendirmesi üzerinde çalışıyoruz

Pentagon'dan saldırıya ilişkin yapılan ilk açıklamada "Irak'taki iki ABD üssü İran tarafından 12'den fazla balistik füzeyle vuruldu. Kayıpların ilk değerlendirmesi üzerinde çalışıyoruz" bilgisi verildi. Açıklamada, "Saldırı İran'dan başlatıldı ve Anbar ve Erbil'dekiler olmak üzere iki üssü hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Rudaw'ın İranlı askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ayn el-Esad üssündeki ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın hasar gördüğü bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabında paylaştığı mesajında "İran, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça düzenlenen silahlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır. Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Trump'tan ilk açıklama: Her şey yolunda!

ABD Başkanı Trump, saldırının ardından Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Her şey yolunda! İran'dan Irak'taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi.

"ABD ve dünya savaşı kaldırmaz"

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bilgi aldı. Pelosi, görüşme sonrası Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaparken, "ABD yönetiminin, İran'dan gereksiz provokasyonlarının son bulmasını ve şiddeti durdurmasını talep etmesi gerek. ABD ve dünya savaşı kaldıramaz" dedi.

Almanya: Erbil'deki askerlerimizin durumu iyi