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Irak'taki ABD üslerine saldırı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş

08 Ocak 2020 04:16

İran Devrim Muhafızları'nın ABD'nin Irak'taki üslerine gerçekleştirdiği saldırıların ardından Brent petrol ve ham petrol fiyatları piyasalarda sert yükseliş gösterdi.

ABD'nin İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından yükselen ham petrol fiyatları, bugün gerginliğin azalmasıyla düşmüştü. İran'ın misillemesiyle sert yükselen Batı Teksas Türü petrol (WTI), saldırı haberleri sonrasında ilk bir saat içinde yüzde 4 oranında artışla 65.28 dolara yükseldi. 

Uluslararası spot piyasalarda Brent petrol fiyatları ise 3,54'lük artışla 70.72 dolardan işlem görüyor. 

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