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Politika

İran, İngiltere ve Fransa'ya petrol ihracatını durdurdu

İran'ın petrol ihracatında müşteri sıkıntısının olmadığı belirtilen haberde, İngiltere ve Fransa yerine başka ülkelere satış yapılacağı kaydedildi...

19 Şubat 2012 17:59

 

T24 - İran, İngiltere ve Fransa'ya ham petrol ihracatının durdurulduğunu bildirdi. Dışişleri ve Petrol bakanlıklarının kararına göre, artık İngiliz ve Fransız petrol şirketlerine ham petrol ve petrol ürünleri satılmayacak. 
 
Tahran yönetimi, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'in Tahran Büyükelçilerini 15 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığına davet etmiş ve AB'nin İran'dan petrol alımını yasaklayan kararını gözden geçirmelerini istemişti. 
 
İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımi 4 Şubat'taki basın toplantısında ''Bazı Avrupa ülkelerine petrol ihracatı kesinlikle durdurulacak'' demişti. 
 
AB, İran'a yönelik yaptırımlar listesine petrolü de eklemiş ve 1 Temmuz'dan itibaren bu ülkeden ham petrol ithalatını durdurma kararı almıştı. 
 
 
 

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