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Dünya

İran'la nükleer müzakereler İstanbul'da

Salihi, Birleşmiş Milletler 5 daimi üyesi artı Almanya'dan oluşan 5+1 ülkeleri ile görüşmelerin mekânının İstanbul'da olması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

19 Şubat 2012 16:39

 

T24 - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Tahran ile 5 artı 1 ülkeleri arasında yapılacak nükleer görüşmelerin İstanbul'da gerçekleşeceğini söyledi.
 
Bir basın toplantısında konuşan Salihi, Birleşmiş Milletler 5 daimi üyesi artı Almanya'dan oluşan 5+1 ülkeleri ile görüşmelerin mekânının İstanbul'da olması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

Salihi, "Görüşmelerin İstanbul'da yapılmasından yanaydık, karşı taraf da bu konuya olumlu baktı, görüşmeler İstanbul'da gerçekleşecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Türk mevkitaşı Ahmet Davutoğlu'nun da bu konuda ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdiğini dile getirdi.


Ashton'a müzakereler başlasın mektubu


İran'ın nükleer baş müzakerecisi Said Celili, geçtiğimiz Avrupa Dış Politika Şefi Catherine Ashton'a gönderdiği mektupta bir yıldan fazla süredir durdurulan müzakerelerin tekrar yapılmasını talep etmişti.

 

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