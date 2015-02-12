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İran ile Türkiye arasında sınır güvenliği anlaşması

Türkiye ile İran arasında yapılan sınır güvenliği toplantısında anlaşmaya varılan konularla ilgili mutabakat metni imzalandı

12 Şubat 2015 15:36

İkinisan Polisevinde düzenlenen programda dün heyetler arası görüşmelerde alınan ortak kararlarla ilgili hazırlanan mutabakat metnini imzalayan Van Valisi Aydın Nezih Doğan ile Salmas Hudut Komiseri Albay Şehruz Rehmani, görüşmelerin iki ülke için de hayırlı olmasını diledi. Salmas kentinden Van'a gelen heyet üyeleriyle sınır güvenliği konusunda gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirten Vali Doğan, toplantının samimi bir ortamda iş birliği içinde gerçekleştiğini ve görüşmeler sonununda bir mutabakat metninin hazırlandığını söyledi. 

Heyet üyelerinin Van Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek bazı fabrikaları gezdiğini anlatan Vali Doğan, "Bir yandan hudut makamları arasında görüşmeler yaparken, diğer taraftan da kentlerimizin kapasitelerini görme imkanı oldu. Gösterdikleri yakınlık nedeniyle teşekkür ederim. İki ülke arasındaki dostluk ve iyi niyetin sonsuza kadar devam etmesini diliyorum. İki ülke tarafları, Van ile Salmas arasında bir sınır ticaret ünitesinin açılması ve etkin şekilde kullanılarak bölge halkının yararına netice elde edilmesi konusunda samimi düşünceler ifade edildi. Bu konu, mutabakat metnine bir madde olarak eklendi. Biz de Türkiye olarak orada ticari faaliyetin oluşabilmesi için neler yapılması gerektiği konusunu hükümetlerimiz düzeyinde takip ediyoruz" dedi.



'İşbirliği artacak'


Salmas Hudut Komiseri Albay Şehruz Rehmani ise toplantıda önemli konularda mutabakat sağlandığını bildirerek, bundan sonra da iş birliğinin artırılması konusunda toplantıların devam edeceğini söyledi. Toplantılarda ortak kararlar aldıklarını belirten Rehmani, "Salmas ile Van arasında sınır kapısının açılması için valimizle birlikte ortak bir karar aldık. Kapının en kısa zamanda açılması konusunda gerekli işlemlerin yapılması için gerekli mutabakat sağlandı. İki ülkenin sınır bölgesinde yaşayan insanların refah düzeyinin artırılmasını ve ekonomik olarak gelişmesini sağlamak istiyoruz. İran tarafında bununla ilgili gerekli her şey yapıldı. Türkiye tarafından bu konuda haber bekliyoruz" dedi.

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