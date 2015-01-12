'Türkiye sınır güvenliğini artırsın'



Almanya'da, Fransa'daki saldırının ardından gözler radikal İslamcı Selefilere yöneldi. Bazı Selefi gençlerin Ortadoğu'ya giderek, IŞİD saflarına katıldıkları, silah ve bomba eğitimi aldıkları biliniyor. Endişe, Ortadoğu'da eğitim görüp daha da radikalleşen Selefi gençlerin Almanya'ya dönmeleriyle daha da artıyor.

Alman hükümeti ilk aşamada Charlie Hebdo saldırısının ardından terörle mücadele önlemlerini artırmayı tartışmaya başladı. Ancak uzmanlar, asıl terörle mücadelenin Selefi gençlerin Ortadoğu'ya gitmelerinin önlenmesiyle mümkün olacağına inanıyor. İşte bu noktada da gözler Türkiye'ye çevriliyor. Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen, Almanya'da terör eylemi yapmalarından kuşku duyulan Selefilerin büyük kısmının Türkiye üzerinden gittikleri Suriye'de eğitildiklerini belirterek şöyle konuşuyor:

"Şimdiye kadar Almanya'dan en az 550 genç Suriye ve Irak'a gitti. Ve bunların büyük çoğunluğu, yüzde 90'dan fazlası. Türkiye'den geçti. Türkiye bizim için kilit ülke. Bu açıdan baktığmızda Türk makamlarıyla daha sıkı ve güvene dayalı ilişkiler geliştirmenin son derece önemli olduğu kanısındayım. Biz Türk tarafına Türk topraklarından Suriye'ye geçişin önlenmesini rica ediyoruz, bu yöndeki taleplerimizi iletiyoruz. Kısmen uygulanıyor. Ama gördüğünüz gibi Türkiye'den bölgeye gidip gelenlerin sayısı 550, yani çok fazla. Bu yüzden Türklerin önlemlerini artırmaları artık daha da önem kazanmış durumda."

Arazi sorunlu

Türkiye'de, Suriye ve Kuzey Irak sınırın uzunluğu ve arazinin engebeli olması denetimi güçleştiriyor. Böylece Almanya'dan Türkiye'ye giren Almanya veya diğer AB üyesi ülkelerin vatandaşları Suriye sınırına gelerek buradan kolaylıkla karşıya geçebiliyor.

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir de sınır güvenliği konusunda Türkiye'nin daha etkili önlemler alması gerektiğini belirterek, "Türkiye bu konuda cam gibi şeffaf olmalı. Sınır IŞİD için iki tarafta da kapalı olmalı. Türkiye'den Almanya ve AB ile yüzde yüz bir işbirliği içinde olmasını bekliyoruz. Buna karşın IŞİD'le mücadele edenlere de açık olmalı. Örneğin Peşmergelere karşı" diye konuşuyor.

Davutoğlu'ndan beklenti

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Almanya'yı ziyaretine dikkat çeken Hristiyan Birlik Partileri Dış Politika Sözcüsü Philipp Missfelder, Davutoğlu ve Türk yetkililenden beklentilerini "Türkiye Başbakanı'nın ziyaretinden ve genel olarak Türkiye'den beklentim, IŞİD'le mesafeli durduklarını kesin olarak açıklamaları. O yüzden Türkiye'den 'IŞİD savaşçılarının ülkemizden geçmelerini istemiyoruz' demesini talep ediyorum" sözleriyle dile getiriyor.

Alman hükümeti, Almanya veya diğer Avrupa ülkelerinde olası saldırıların önlenmesi için Türk tarafına da iş düştüğü görüşünde. Ancak Ankara da bu noktada Avrupa ülkelerinden daha fazla girişimde bulunmasını ve cihatçıların, ülkelerinden çıkmadan önce engellenmesi gerektiğini vurguluyor. Ankara, tek başına Türkiye'nin alacağı önlemlerin yeterli olmayacağı görüşünde.