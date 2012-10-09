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Bilim / Teknoloji

İran hükümetine siber saldırı

İran'da son haftalarda internet hızının olağan dışı bir şekilde yavaşladığı ortaya çıktı

09 Ekim 2012 21:20

İran'da internetin yavaşlamasının sorumlusu olarak ABD ve İsrail'de yapılan siber saldırılar işaret edildi. Öte yandan birkaç ay önce  İran'da bulunan nükleer araştırma birimine de bir siber saldırı yapılmıştı.

milliyet.com.tr'nin haberine göre; Cyberspace Yüksek Kurulu başkanı Mehdi Akhavan Behabadi ise olanları şu şekilde açıkladı; "En son yapılan saldırı esnasında ülke interneti büyük ölçüde yavaşladı. Sonuç olarak istenmeyen bir duruma yol açan saldırı, doğrudan nükleer, petrol ve kalan bilgi ağlarını hedef almıştı."

Olayların doğru olduğuna yönelik ısrarın nedeni ise saldırıların Tahran ve doğrudan ülkenin Batı kısmına, yani İran'nın kısa mesafeli nükleer füze geliştirdiği düşünülen bölgelere yapılması sonucu olduğu ifade ediliyor.

 

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