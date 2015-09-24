İran hac faciası için Suudi Arabistan'ı suçladı: Yolu kapattılar

İran, Hac'da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği izdiham faciasından ötürü Suudi Arabistan'ı suçladı. İran'a göre Arabistanlı yetkililer facianın yaşandığı yere yakın bir yolu bilinmeyen nedenle kapattı.

AFP'nin haberine göre, İran'ın hac organizasyonun başındaki Said Ohadi, yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği yer yakınlarındaki bir yolun, faciadan kısa süre önce "bilinmeyen nedenlerle" kapatıldığını öne sürdü. Ohadi, "Bu da söz konusu trajedinin yaşanmasına neden oldu" iddiasın bulundu. Haberde, izdiham sırasında en az 43 İran vatandaşının can verdiği belirtildi.