Diyanet: Türk hacılardan vefat bilgisi yok

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ekrem Keleş, Mina'da meydana gelen ve 453 kişinin yaşamını yitirdiği izdiham faciasıyla ilgili olarak "Türk hacılardan vefat bilgisi yok" dedi.

Mekke'nin yaklaşık 5 kilometre uzağında bulunan Mina'da şeytan taşlama sırasında çıkan izdiham çıktı. Faciada ilk belirlemelere göre en az 453 kişi hayatını kaybederken 719 kişi de yaralandı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Çok sayıda yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Mekke'de kriz masası kurduğu bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir yetkili, Türk hacı adaylarının şeytan taşlama saatinin daha erken saatlerde olduğunu belirterek, "Faciada hayatını kaybedenler arasında Türklerin olmasını beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.