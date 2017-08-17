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Dünya

İran Genelkurmay Başkanı: Türkiye ile karşılıklı istihbarat konusunda anlaştık

"Akar'ı İran'a davet ettim"

17 Ağustos 2017 14:08

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Türkiye'deki temaslarına ilişkin İran medyasına yaptığı açıklamada, iki ülkenin terörle mücadelede istihbarat paylaşımı ve operasyonel işbirliği yapacağını ifade etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Bakıri, İslam Devrimi sonrası genelkurmay başkanlığı seviyesinde ilk kez İran'dan Türkiye'ye ziyaret yapıldığını hatırlatarak, ziyaretin İran'ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney'in onayıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Askeri işbirliği ve sınır güvenliği konusunda iki ülkenin çok iyi mutabakatlar sağladığını söyleyen Bakıri,"Ortak eğitim ve öğrenci takası konusunda mutabık kaldık. İki ülke donanması karşılıklı olarak birbirinin ülkesini ziyarete edecek. Askeri tatbikatlarda gözlemci bulunduracak" diye konuştu.

"Akar'ı İran'a davet ettim"

Türkiye temaslarının çok başarılı geçtiğini kaydeden Bakıri "Askeri, savunma ve güvenlik alanındaki birçok konunun temeli Türkiye ziyareti kapsamında atıldı ve bu süreç devam edecek" dedi. Mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar'ı 'işbirliğinin devam etmesi için' İran'a davet ettiğini söyleyen Bakıri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakında İran'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Ankara'da
Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Irak’tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu Türk yetkililerle özel olarak ele aldıklarını söyleyerek,  "Böyle bir şey olursa, bu yeni bir gerilimin başlangıcı olur ve komşu ülkeleri olumsuz etkiler. Bu yüzden iki ülke bunun mümkün olmadığını ve yapılmaması konusunda ısrarcılar" diye konuştu.

Bakıri'ye Türkiye'deki temasları kapsamında Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur ve Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai ve bazı diğer askeri komutanlar eşlik ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur da Bakıri ile birlikte Türkiye'ye gelen isimler arasında bulunuyor.

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