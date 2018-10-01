İran: Fırat'ın doğusunda çok sayıda terörist öldürüldü

İran Devrim Muhafızları, Suriye'nin doğusunda bazı hedeflere füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 22 Eylül'de Ahvaz kentinde bir askeri geçit töreninde saldırı düzenleyenlerin "elebaşlarının" hedef alındığı ve 'Fırat Nehri'nin doğusunda çok sayıda teröristin öldürüldüğü ya da saldırılar sonucu yaralandığı' bildirildi.

İran medyası da, en az 3 balistik füze fırlatılırken çekilmiş fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı. Devrim Muhafızları ise saldırılarda toplam 6 füzenin kullanıldığını açıkladı, füzelerin İran'ın batısında nereden fırlatıldığı ile ilgili bilgi vermedi.

İran, iki örgütün birden üstlendiği saldırıdan ABD'yi sorumlu tutmuştu

Bazıları Devrim Muhafızları'ndan 25 İranlının öldüğü saldırıyı hem IŞİD, hem de İran'da faaliyet gösteren Arap ayrılıkçı grup El-Ahvaziye üstlenmişti.

İran, saldırganların ABD'nin müttefiki Körfez ülkeleri tarafından desteklendiğini iddia etmişti. ABD Savunma Bakanı James Mattis ise İran'ın iddialarını "gülünç" diyerek reddetmişti.