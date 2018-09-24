Hamaney, Ahvaz'daki saldırıdan Suudi Arabistan, BAE ve ABD'yi sorumlu tuttu

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumartesi günü Ahvaz'da bir askeri geçit töreninde düzenlenen ve 25 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyenlerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edildiklerini, ABD tarafından da desteklendiklerini iddia etti. Hamaney, "İran, saldırının arkasındakileri sert şekilde cezalandıracaktır" dedi.

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da düzenlenen saldırıda ölenlerden 12'si Devrim Muhafızı'ydı. Saldırının sorumluluğunu hem İran hükümeti karşıtı Arap örgüt Ahvaz Ulusal Direnişi, hem de IŞİD üstlendi.

BAE, İran'ın saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını reddetmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise açıklamasında, "Radikal İslami terörizm belası karşısında İran halkının yanındayız ve onlara başsağlığı diliyoruz" demişti.

Hamaney ise resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Gelen bilgilere göre, bu korkak saldırı, Amerikalıların Suriye ve Irak arasında sıkıştıkları sırada gelip yardım ettiği, Suudi Arabistan ve BAE'nin para verdiği insanlar tarafından düzenlendi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, saldırıdan "ABD destekli Körfez ülkelerini" sorumlu tutmuştu. Ancak Ruhani herhangi bir ülkeyi doğrudan suçlamamıştı.

Devrim Muhafızları: Yanıtımız o kadar yıkıcı olacak ki...

İran Devrim Muhafızları da Pazartesi günü açıklama yaparak ABD ve İsrail'e, "ezici bir darbeyle misilleme yapacakları" uyarısında bulundu. Açıklamada, "Daha önce nasıl intikam aldığımızı gördünüz... Yanıtımız o kadar yıkıcı olacak ki yaptığınızdan pişman olacaksınız, göreceksiniz " ifadeleri yer aldı.

Saldırının ardından Ahvaz'daki cenaze töreni için toplanan binlerce kişi "İsrail ve Amerika'ya ölüm" diye slogan attı. Çok sayıda İranlı da, saldırıda hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun resmini ellerinde taşıdı.