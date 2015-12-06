İran: Esad kırmızı çizgimizdir

İran'ın dini lideri Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın akıbetine halkın karar vereceğini ve bu durumun Tahran’ın kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Hamaney'nin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran'ın Ankara ile Moskova arasındaki gerilimi düşürmek için çabalayacağını belirtti. "Bölgede gerilimi tırmandırmanın yararı yok. Taraflardan herhangi birini desteklememeliyiz" diyen Velayeti, İran'ın iki ülke arasındaki gerilimi düşürmek gibi bir görevinin olduğunu ifade etti.



NTV'nin haberine göre, Suriye ile ilgili açıklama yapan Ali Ekber Velayeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi geleceğinin Tahran için 'kırmızı çizgi' olduğunu belirtti. Velayeti, "Beşar Esad İran'ın kırmızı çizgisidir. Çünkü Suriye halkı tarafından seçildi" dedi.



Velayeti, Suriye halkının kendi geleceğini belirlemesi gerektiğini, Suriye sınırları dışında hiç kimsenin Suriye halkı için seçim yapamayacağını belirtti.