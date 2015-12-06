İran: IŞİD'den Türkiye'ye petrol sevkiyatının kanıtları var

İran Alınan Kararların Uygunluğu Konseyi Sekreteri Muhsin Rezai, Suriye'deki danışmanlarının, IŞİD'den Türkiye'ye giden petrolün tüm olası ihracat yollarının fotoğraflarını çektiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rezai, "Bu kanıtlar gazetecilere sunulabilir ve televizyon yayınlarında kullanılabilir" dedi.

Suriye'de yaralanan İranlıları ziyaret eden İranlı yetkili, "Yakında bu önemli materyaller kamuoyuna sunulacak" diye konuştu.



Rezai, "Eğer Türk yönetimi IŞİD'in ülkedeki petrol ticaretine ilişkin bilgiye sahip değilse ayrıntılı bilgiyi onlara vermeye hazırız" dedi.