Türkiye'den İran'a yanıt: Hayretle karşılıyoruz

İran'ın "IŞİD'den Türkiye'ye petrol sevkiyatının kanıtları olduğu" yönündeki açıklamasına Türkiye'den yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü’nün Türkiye'nin bölgesel politikaları bağlamında dile getirdiği hususlar ve bazı İran haber ajansları ile İranlı yetkililerin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanatıyla ilgili kullandıkları ifadelerin "hayretle karşılandığını" bildirdi.

Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle zamanında yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği hususların, sadece kayıtlarda olmadığını, İran makamları tarafından da bilindiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü’nün, bazı İran haber ajansları ile İranlı yetkililerin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyanatıyla ilgili kullandıkları ifadelerin "hayretle karşılandığını" belirten Bilgiç, şunları söyledi:

"Bu itibarla, söz konusu görüşmeyi yapılmamış saymak veya içeriğini çarpıtmaya gayret etmek, sadece gayriahlaki olmakla kalmayıp, gerçekleri komşu İran halkından saklamak anlamına da gelmektedir. Türkiye bölgesinde mevcut sorunların barışçı yollardan çözümüne yönelik ilkeli ve uluslararası çabalarla uyumlu politikalar izlemekteyken ve sorunun insani boyutuna yönelik olarak uluslararası toplumun çabalarının çok ötesinde imkanlarını seferber etmişken, halkına karşı devlet terörü yapan eli kanlı Şam rejimiyle işbirliği içinde krizin tırmanmasına yol açan devletlerin, ülkemize terörizmle ilgili ithamlarda bulunmalarının ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır".

İran ajansı haberi kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü düzenlenen Türk-İş 22. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığına dair İran'dan yapılan suçlamalar üzerine Ruhani'yi aradığını söylemişti.

Ancak İran haber ajansı Fars, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani'yle konuşarak 'İran'ı uyardığı' ifadelerini yalanlamıştı.

Ajans daha sonra ise yalanlama haberini internet sitesinden kaldırdı.