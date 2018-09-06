İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasemi: Üçlü Zirve krizin siyasi çözümünde önemli rol oyanabilecek niteliktedir

ANKARA (DHA) - İRAN İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasemi, Tahran Zirvesi\'ne değinerek, \"Tahran Zirvesi, diplomasi ve siyasi sürecin savaşa ve çatışmaya galebe çalması, teröristlerin Suriye halkının kendi kaderini kendi belirlemesine ilişkin iradesini kabullenerek, kan dökülmeksizin çatışmasız bir şekilde silahlarını teslim etmesi ve bunun da ötesinde milyonlarca masum Suriyelinin hayatı ve canı ile oynamayı bırakması için oldukça iyi bir fırsattır. Üçlü zirve barışçıl şartların devamında ve krizin siyasi çözümünde önemli rol oyanabilecek niteliktedir\" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasemi, \"Tahran Üçlü Zirvesi: İkili İşbirliği ve Bölgesel Entegrasyon\"nuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kasemi, Tahran Üçlü Zirvesi\'nin tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, \"Bu hafta Cuma günü üç ülkenin yani İran, Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanlarının toplantısı Tahran\'da geçekleşecektir. Söz konusu üçlü zirve uzun zaman önce ülke liderleri ve dışişleri bakanları düzeyinde başlayan bir sürecin devamı olup, Suriye konusunda ve Astana süreci olarak bilinen siyasi süreç karşısındaki politikaların koordinesi ve uyumunun yanı sıra görüş alışverişi ve farklı bakış açılarının dile getirilmesi açısından ve hepsinden önemlisi de ikili ve çok taraflı konular, bölgesel ve uluslararası meseleler karşısında uyum ve entegrasyon için son derece değerli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımız Ruhani\'nin başkanlığında ve iki büyük komşumuz Rusya ve Türkiye\'nin cumhurbaşkanları Viladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımları ile gerçekleşecek Tahran Zirvesi uzun zamandan beri dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Çünkü bu zirve, zirvenin eksenini oluşturan konu yani Suriye\'deki gelişmeler açısından fevkalade önem taşıdığı gibi, bölgenin etkili üç büyük ülkesi arasındaki etkileşimin en yüksek seviyeye taşınarak sürdürülmesi ve anılan üç ülke arasında özellikle de ekonomi alanında ikili ve çok taraflı işbirliğine zemin hazırlaması bakımından da önem arz etmektedir\" ifadelerini kullandı.

\"ÜÇLÜ ZİRVE BARIŞÇIL ŞARTLARIN DEVAMINDA VE KRİZİN SİYASİ ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ ROL OYANABİLECEK NİTELİKTEDİR\"

\"Üçlü zirve barışçıl şartların devamında ve krizin siyasi çözümünde önemli rol oyanabilecek niteliktedir\" diyen Kasemi, şu ifadeleri kullandı: \"Asıl hedefi Suriye krizini kökten çözmek ve siyasi çözüme kavuşturmak olan Astana siyasi sürecinin devamı niteliğindeki Tahran Zirvesi, Suriye tartışmasında İran, Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik koalisyonu koruyarak, Suriye\'deki krizinin siyasi süreci teşvik ve hızlandırma ve güçlendirme yoluyla bir an önce sonlanmasına katkı sağlamak adına çaba harcıyacaktır. Geçtiğimiz iki yıl boyunca üç ülke arasındaki uyum ve işbirliği, başta tekfiri-terörsit grup DEAŞ olmak üzere terörizm ile mücadelede, çatışmalardan arınmış bölgelerin oluşturulmasında ve evinden yurdundan olmuş Suriyelilerin evlerine geri dönmesinde büyük rol ifa etmiş ve belirleyici olmuştur. Bu sefer İdlib vilayetinde saha gelişmelerinin son aşamasının başlamasının eşiğine gelindiği şu günlerde, üçlü zirve barışçıl şartların devamında ve krizin siyasi çözümünde önemli rol oyanabilecek niteliktedir.

TAHRAN ZİRVESİ, SURİYELİNİN HAYATI VE CANI İLE OYNAMAYI BIRAKMASI İÇİN OLDUKÇA İYİ BİR FIRSATTIR

Tahran Zirvesi, diplomasi ve siyasi sürecin savaşa ve çatışmaya galebe çalması, teröristlerin Suriye halkının kendi kaderini kendi belirlemesine ilişkin iradesini kabullenerek, kan dökülmeksizin çatışmasız bir şekilde silahlarını teslim etmesi ve bunun da ötesinde milyonlarca masum Suriyelinin hayatı ve canı ile oynamayı bırakması için oldukça iyi bir fırsattır. İran, Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanlarının katılımıyla geçekleşecek Tahran Zirvesi, özellikle de her üç ülkenin büyük ama mantıksız bölge ötesi bir gücün hırs ve tamahları ile karşı karşıya olması bakımından oldukça önem arz etmektedir. Bu üç ülke bağımsızlık yanlısı oldukları ve bu bölge ötesi gücün tek taraflı dayatmalarını kabul etmedikleri için çeşitli dayatmalar ve yaptırımlara maruz kalmıştır. Şüphesiz ortak hedefler ve benzer sorunlara sahip olmak, zalimane yaptırımlara ve adaletsizce tehditlere karşı koymada bu üç ülke arasında uyum ve entegrasyona neden olabilir. Bağımsız ülkeler arasında ikili ve çok taraflı diplomasi ve görüşmeler, bölgeötesi güçlerin hırs ve tamahlarına karşı konulmasında kilit rol oynamaktadır. Tahran\'da düzenlenecek İran, Rusya ve Türkiye Üçlü Zirvesi, uluslararası ve bölgesel önemli konuların bu üç ülkenin devlet başkanları tarafından ele alınmasının yanı sıra, ikili görüşme ve istişarelerin de en üst düzeyde gerçekleşmesi için büyük fırsat olma özelliğini taşımaktadır.

İKİLİ, ÜÇLÜ VE ÇOK TARAFLI GÖRÜŞMELERİN TEMEL BİR ZARURETE DÖNÜŞMÜŞTÜR

Kuşkusuz Türkiye ve Rusya cumhubaşkanlarının ülkemizin üst düzey makamları ile yapacağı görüşmeler, bağımsız ülkelerin bağımsızlık, eşitlik ve adalet isteğini içlerine sindiremeyen bölge ötesi tamahkar güçlere karşı koymak ve bu konuda uyum içerisinde olmak amacıyla siyasi, ekonomik, finans, ticaret ve enerji gibi çeşitli alanlarda ve bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunmak, makro kararlar almak ve stratejik politikalar geliştirmek için çok değerli bir fırsattır. İran, Rusya ve Türkiye\'nin ortak sorunlar ve bölge ötesi zorba güçler tarafından kendilerine yönelltilen ortak tehditlerle karşı karşıya olduğu böylesine hassas bir dönemde ikili, üçlü ve çok taraflı görüşmelerin ve işbirliğinin sürdürülmesi, tartışmasız temel bir zarurete dönüşmüştür.\"