İran Dışişleri Bakanı, ziyaretini Erdoğan istemeyince mi erteledi?

İran ve Türkiye arasında her yıl Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu defa İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’e randevu vermediği öne sürüldü. Zarif’in ziyaretini ertelemesinin Erdoğan’ın tepkisine yanıt olduğu iddia edildi. Erdoğan’ın, İran basınında kızı Sümeyye Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan haberler nedeniyle randevu vermediği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, Türkiye, İran medyasında yer alan haberlerden duyduğu rahatsızlığı diplomatik yolla iletti ancak haberler son bulmayınca bu defa da 7 Ağustos’ta AA’da “İran medyasında Türkiye yalanları” başlıklı bir derleme haber geçti. AA’nın haberinde, bu haberlerin “Türkiye’nin dış politikasına ilişkin olumsuz bir algı yerleştirilmeye çalışıldığı” iddia edildi. Ancak tüm bu haberler arasında Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın, Şanlıurfa’da IŞİD militanlarının tedavi edildiği gizli bir hastaneyi işlettiği ve burayı sık sık ziyaret ettiği iddiasına Saray’dan sert açıklama geldi. Bu açıklamanın yayımlanması için de Ankara resmi girişim yaptı.

Ankara’da rahatsızlık yaratan haberlerdeki bazı başlıklar şöyleydi:

- Türkiye’nin terörist eğittiği, IŞİD’e yardım ettiği resmi IRNA ajansında yer aldı

- Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Katar ile kurduğu işbirliği ise Keyhan Gazetesi’nde “IŞİD’in merkez komutanlığı” başlığıyla yer aldı

- Esad’ı devirmek için Türkiye’nin IŞİD ile işbirliği yaptığı, işbirliğinin Suruç saldırısıyla bozulduğu

- Kobane’ye temmuzda saldırı yapanların Türkiye’den geçtiği iddiası Fars Haber Ajansı’nda yer aldı

- Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım’a, Erdoğan’ı kastederek “Git diktatörüne söyle...” dediği iddiaları...

‘Domine’ krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, martta yaptığı açıklamada İran’ın Yemen politikasını eleştirmiş, İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Stratejik hatalar ve hırslı politikalarla bölgede hasarlara neden olanların, sorumlu politikalar benimseyerek kapasitelerini barış ve huzurun sağlanmasında kullanmaları iyi olur” yanıtını vermişti.

İptalin sebebi Cumhuriyet'teki makale mi?

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in dün gerçekleşmesi beklenen Ankara ziyaretinin son anda ertelenmesinin perde arkasında Zarif’in Cumhuriyet için kaleme aldığı makalesinin neden olabileceği yorumu yapıldı. AFP ajansının haberinde, Cumhuriyet’in, AKP’nin politikalarına karşı tutumuyla bilindiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’la sık sık “ağız dalaşına girdiği” ifade edildi.

Ziyaretin son dakikada ertelenmesinin “gizemini koruduğu” kaydedilen haberde, Zarif’in dün Cumhuriyet'te “İşgalci orduyla demokrasi gelmez”, “BOP (Büyük Ortadoğu Projesi), müdahalelere zemin hazırladı” başlıklarıyla yer verilen yazısının ilk bölümünde ABD’nin Ortadoğu politikalarını, Irak işgalini eleştirdiğine değinildi.

Ziyaretin yapılmasının beklendiği gün Cumhuriyet’te yayımlanan makalede, Zarif’in “Yine aşırıcı unsurlar Suriye krizi esnasında bölgedeki bireyler, kuruluşlar ve hükümetlerden aldıkları desteklerin yardımıyla müsait bir ortam elde edip sahte dava ve ideallerle dev bir yapıya dönüştüler ki, bugün bu unsurlar hatta kendi kurucularını ve destekleyenlerini bile tehdit eder hale gelmiştir” yönündeki ifadesine vurgu yapan AFP, bu sözlerin Ankara’ya üstü kapalı bir eleştiri olabileceği olasılığına dikkat çekti. Haberde Türkiye’nin IŞİD’e yönelik yeterli mücadeleyi göstermediği, hatta örgütle gizlice işbirliği yaptığı yönündeki iddialar, Ankara’nın bu yöndeki suçlamaları reddettiği de hatırlatıldı.