İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in Türkiye ziyareti ertelendi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in 10-11 Ağustos tarihlerinde Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret ertelendi. Pazartesi geç saatte Ankara'da olması beklenen Zarif, ziyaret için henüz yeni bir tarih vermedi.

Cevad Zarif'in Ankara programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme vardı. Ancak pazartesi akşam geç saatte ziyaretin ileri bir tarihe ertlenediği Türk Dışişleri'ne bildirildi. Ertelemenin sebebiyle ilgili taraflar henüz bir açıklama yapmazken, İran Dışişleri'nden gün içinde bir açıklama bekleniyor.

Suriye ve Irak konusunda farklı politikalara sahip iki ülke arasında son üst düzey temas 5 Ağustos’ta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan Ruhani’ye, “Esed görevde kaldığı sürece Suriye’ye istikrar gelmeyecek” derken Ruhani, ‘bazı konularda görüş ayrılıkları söz konusu olsa da ikili ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiklerini’ söyledi. Erdoğan son olarak Nisan ayında Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.