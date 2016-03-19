İran Dışişleri Bakanı Zarif: Terör, çirkin yüzünü İstanbul'da gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstiklal Caddesi'nde Meydana gelen patlamada ölenlere rahmet dileyerek, “Bugün güzel şehir İstanbul'da yaşanan terör olayını ve insan dışı olay, terörün çirkin yüzünü gösterdi. Türk devlet ve milletine başsağlığı diliyorum. Terör olaylarını lanetleyerek Allah'tan ölenlere rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara da şifa diliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çırağan Sarayı'nda Zarif ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cevad Zarif, “Bugün güzel şehir İstanbul'da yaşanan terör olayını ve insan dışı olay, terörün çirkin yüzünü gösterdi. Türk devlet ve milletine başsağlığı diliyorum. Terör olaylarının lanetleyerek Allah'tan ölenlere rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara da şifa diliyorum” dedi.

Türkiye ile işbirliği İran arasındaki işbirliğini geliştirmek için müsait bir ortamın olduğunu kaydeden Zarif, “Bu işbirliğini geliştirmek için ortam çok müsait. Türkiye Başbakanı’nın başbakanın Tahran ziyaretinde bu konuların bazıları ele alındı. Ortak yatırımlar ve enerji konusunda, turizm alanında ve ulaşım konusunda daha geniş kapsamlı ortak bir gümrük alanı üzerinden hareket edip iki ülkenin girişimcilerinin gidiş gelişmelerinde kolaylık sağlamak başta olmak üzere tüm konuları konuştuk. Bu konular tekrar görüşülecektir ve inşallah 3. Türk İran Yüksek Düzeyli işbirliği konseyi çerçevesinde bu görüşmeler nihayete erecektir. Bizim Türkiye ile işbirliğimizi geliştirmek en önemli amacımız” dedi.

Hürriyet'teki habere göre, “Gelecekte ilişkilerimizin şimdikinden çok daha güçlü olmasını istiyoruz” diyen Zarif, “Çok daha güçlü işbirliği istiyoruz. Bölgesel konularda ortak fikirlere sahibiz. Tehdit ve risklerin farkındayız. Mezhepçilik, aşırıcılık ve çatışmalar hepsi ortak gördüğümüz tehlikeler. İşbirliği ile buna son vermek istiyoruz. Fikir ayrılıklarımız var ancak temel olarak esas konusunda anlaşıyoruz. Ülkelerin toprak bütünlüğü garanti altına alınmalıdır diye düşünüyoruz. Özellikle Suriye ve Irak. Bütün eylemlerimiz bütün davranışlarımız iki ülke içinde entegreyi sağlama yönünde olmalı. Krizin yaşandığı bölgelerde, özellikle Yemen, Libya ve Suriye’de kesinlikle hoşgörülü davranıp sorunların üstesinden gelinmeli diye düşünüyoruz. Yemen’de yaşanan krizin ilk günlerinden itibaren İran her zaman bu sorunun çözülmesinden yana olmuştur. Suriye’de şu anda müzakereler başlamıştır. Bir süredir ateşkes ilan edilmiştir. İnşallah kalıcı bir barış ortamı sağlanır ve Suriye'deki bütün kesimler kalıcı barışa ulaşırlar. Biz müzakere yoluyla iki ülkenin de bölgede güçlü olacağına inanıyoruz. Bölgemizde huzur istiyoruz, sorunları diyalogla çözebileceğimize inanıyoruz. Çabalarımız bu yönde sürecek” ifadesini kullandı.

“İran halkı yanınızda”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Umarız ki İslam işbirliği zirvesi de aslında İslami ülkelerin birliğinin bir sembolü haline gelir. Bu konuda da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir kez daha Türkiye’ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum. İran halkı sizin yanınızdadır.”

Zarif, “Biz İran İslam Cumhuriyeti'nde Türkiye ile olan ilişkilerimize bütün boyutlarıyla önem veriyoruz. Unutmadık ki Türkiye ambargonun uygulandığı zor günlerde İran'ın yanında yer aldı. Bugün İran halkının dayanıklılığı sayesinde bu ambargolar kalktı. Bu dönemde de Türkiye'nin güçlü ve iyi bir ekonomik ortak olarak görüyoruz. İnşallah bu sayede iki ülkenin ticaret hacmini 30 milyar dolara ulaştırırız. Türkiye başbakanının ziyaretinde bu konuların bazıları incelendi. Petrol ve doğalgaz alanında, turizm alanında ve ulaşım konusunda ortak bir gümrük alanı üzerinden hareket edip iki ülkenin girişimcilerinin gidiş gelişlerinde kolaylık sağlamak bunların pesi üzerine konuştuk. Önümüzdeki haftalarda bu görüşmeler devam edecektir. İnşallah 3. Türk -İran yüksek düzeyli işbirliği konseyi çerçevesinde cumhurbaşkanlığı huzurunda bu görüşmeler nihayete erecektir” dedi.

“Bizim Türkiye ile işbirliğini geliştirmek en önemli amacımız” diyen Zarif, “Güvenlik, siyaset ve ekonomi alanlarında çok daha güçlü işbirliği istiyoruz. Bölgesel konularda ortak fikirlere sahibiz. Tehditlerin ve riskleri farkındayız. Aşırıcılık, mezhepçilik, bunların hepsi bizim ortak gördüğümüz tehlikelerdir. Birbirimizle işbirliği yaparak bu tehlikelere son vermek istiyoruz. Bazı fikir ayrılıklarımız var ancak temel olarak anlaşıyoruz. Bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alınmalıdır. Çatışmalar son bulmalı. Bütün eylemlerimiz iki ülkenin içinde entegreyi sağlama yönün olmalı. Hoşgörüye dayanarak sorunların üstesinde gelinmeli. Yemen'de yaşanan krizin ilk günlerinden itibaren İran her zaman sorunun çözümünden yana olmuştur. Suriye'de müzakere başlamıştır. Ateşkes ilan edilmiştir. İnanıyoruz konuşarak iki ülkeni bölgede etkili gücü olacağın inanıyoruz. Bölgemizde huzur istiyoruz, inanıyoruz sorunları diyalogla çözebiliriz. Çabalarımızı bu doğrultuda devam ettireceğiz” ifadesini kullandı.