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İstiklal saldırısında yaralananların uyrukları belli oldu

Saldırıda yaralananlardan 15'inin Türk, 24'ünün yabancı olduğu

19 Mart 2016 19:06

İstanbul Caddesi’nde saat 11.00 sularında patlama meydana geldi. Sivil ve resmi araçların caddeye giriş-çıkışları yasaklanırken patlamada yaralanan 39 kişinin hangi uyruktan olduğu belli oldu. 24 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirlenirken 15 kişinin Türk vatandaşı olduğu saptandı.

Saat 13:00 itibariyle Sağlık Bakanlığı'ndan Başbakanlığa gönderilen bilgi notunda Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 İsrail, 1 İzlanda vatandaşı; Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 İsrail vatandaşı; İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 1 Alman, 1 İsrail vatandaşı; Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Arap Emirliği, 1 İran vatandaşı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 İrlanda vatandaşı bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 13:00'te gönderilen bilgi notu şöyle:

 

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