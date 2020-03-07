İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye 'Koronavirüs' tepkisi: Dünya, yaptırımlar tıp terörizmine dönüşürken sessiz kalamaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini açıklarken, "Dünya, ABD'nin ekonomik terörizmi tıp terörizmine dönüşürken daha fazla sessiz kalamaz" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız ölürken Donald Trump, İran'ın Kovid-19'la savaşında ihtiyaç duyduğu kaynakları tüketmek amacıyla ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını art niyetli bir şekilde sıkılaştırıyor. Dünya, ABD'nin ekonomik terörizmi tıp terörizmine dönüşürken daha fazla sessiz kalamaz" ifadesini kullandı.

Bankacılık yaptırımları, sağlık malzemelerinin teminini engelliyor

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti. ABD’nin doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan korkan yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan çekinmesi, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.

ABD yönetimi, yeni tip Koronavirüs'le mücadelede İran'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günkü kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken; can kaybı 145'e, enfekte olanların sayısı 5 bin 823'e ulaştı, bin 669 hasta tedavi sonrası iyileşti.

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