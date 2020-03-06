İranlı gazeteci: Hükûmet gerçekleri saklıyor, Koronavirüs ölümleri 4 bini geçti

İran'da 19 Şubat'ta ilk vakanın Kum kentinde tespit edilmesinden sonra Koronavirüs tüm ülkede hızla yayılıyor. İranlı gazeteci Ali Javanmardi, "Elimdeki verilere göre İran'da virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini kişiyi aştı. Vaka sayısı ise 35 binin üzerinde" dedi.

Independent Türkçe'den Abdülhakim Günaydın'a konuşan gazeteci Ali Javanmardi, hükûmet yetkililerinin Koronavirüs konusunda gerçekleri halktan sakladığını söyleyerek, ölümlerin 4 bini geçtiğini iddia etti.

Korunma amaçlı kullanılan maske, jel ve sabun gibi temizlik ürünlerinin yok denilecek kadar az olduğunu ve fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirten Javanmardi, ülke genelinde çarşı, pazarlarda faaliyet yürüten işyeri ve dükkanların yüzde 85'nin kapalı olduğunu söyledi.

"İstihbarata bağlı özel birim bilginin dışarıya sızdırılmaması için çalışıyor"

İran genelinde durumun sanılandan çok daha vahim olduğunu dile getiren ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen İranlı akademisyen de, Kum Tahran ve Mahşehr gibi kentlerde ölü ve vaka sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu söyledi.

Virüsten kaynaklı ölüm ve vaka bilgisinin dışarıya sızdırılmaması için Tahran yönetiminin ekipler kurduğunu kaydeden akademisyen, "İran Güvenlik ve İstihbarat Bakanlığı'na (İtlaat) bağlı birimler Saqez, Bane, Sine, Urmiye ve Mahabad gibi kentlerde doktor ve sağlık çalışanlarına ölüm ve vakaları saklamaları için baskı yapıyor. Doktorlar, virüsten dolayı ölenlerin ailelerine kalp krizi veya başka bir hastalıktan öldüğünü söylemek zorunda kalıyor" diye konuştu.