T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran Devrim Muhafızları, IŞİD'le savaşmak için Irak'ta

Üst düzey İranlı bir yetkili, IŞİD'e karşı savaşmak için 500 kadar İran askerinin Irak'a gittiğini resmen doğruladı

13 Haziran 2014 22:02

Irak İslam Şam Devleti’nin (IŞİD) Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’un denetimini ele geçirmesi ve ülkenin Sünni ağırlıklı kuzey ve doğu bölgelerindeki ilerleyişini sürdürmesi, hem Irak’ta hem de bölge ülkelerdeki Şii nüfusta endişe yaratırken, ‘Tahran’dan Bağdat yönetimine askeri yardım’ iddialarına, bizzat İran yönetimi yetkilerinden doğrulama geldi.

Üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi, CNN International kanalına yaptığı açıklamada, geride kalan birkaç günde Irak’a üç Devrim Muhafızı birliği konuşlandırdıklarını söyledi.

 

İran askerleri Diyala'da

 

CNN televizyonuna Bağdat’tan konuşan yetkili, Irak’a yaklaşık 500 Devrim Muhafızı askerinin gittiğini ve bu askerlerin güneye doğru ilerlediğini, İran birliklerinin, Diyala vilayetindeki çatışmalarda IŞİD’e karşı Irak ordusuna yardım ettiğini söyledi.

Bağdat’ın 38 kilometre kuzeyinde bulunan Diyala’dan bugün gün boyu çatışma haberleri gelmiş, İran da IŞİD güçlerinin kendi sınırlarına yaklaşması üzerine Irak sınırında teyakkuz durumuna geçmişti.

 

ETİKETLER

iran devrim muhafızlarıırakışiddiyala

İlgili Haberler

İran Devrim Muhafızları, Irak için harekete geçti

İran'ın, Irak Şam İslam Devleti militanlarıyla savaşmak üzere Devrim Muhafızları'nı mevzilendirdiği ve Tikrit'in geri kazanılması için Iraklı birliklere yardım ettiği ileri sürüldü

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak'a asker gönderildi' iddiasına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran yönetiminin IŞİD'e karşı savaşmak için Irak'a asker gönderdiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24