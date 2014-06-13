İran Devrim Muhafızları, IŞİD'le savaşmak için Irak'ta

Irak İslam Şam Devleti’nin (IŞİD) Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’un denetimini ele geçirmesi ve ülkenin Sünni ağırlıklı kuzey ve doğu bölgelerindeki ilerleyişini sürdürmesi, hem Irak’ta hem de bölge ülkelerdeki Şii nüfusta endişe yaratırken, ‘Tahran’dan Bağdat yönetimine askeri yardım’ iddialarına, bizzat İran yönetimi yetkilerinden doğrulama geldi.



Üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi, CNN International kanalına yaptığı açıklamada, geride kalan birkaç günde Irak’a üç Devrim Muhafızı birliği konuşlandırdıklarını söyledi.

İran askerleri Diyala'da

CNN televizyonuna Bağdat’tan konuşan yetkili, Irak’a yaklaşık 500 Devrim Muhafızı askerinin gittiğini ve bu askerlerin güneye doğru ilerlediğini, İran birliklerinin, Diyala vilayetindeki çatışmalarda IŞİD’e karşı Irak ordusuna yardım ettiğini söyledi.

Bağdat’ın 38 kilometre kuzeyinde bulunan Diyala’dan bugün gün boyu çatışma haberleri gelmiş, İran da IŞİD güçlerinin kendi sınırlarına yaklaşması üzerine Irak sınırında teyakkuz durumuna geçmişti.