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İran Devrim Muhafızları, Irak için harekete geçti

İran'ın, Irak Şam İslam Devleti militanlarıyla savaşmak üzere Devrim Muhafızları'nı mevzilendirdiği ve Tikrit'in geri kazanılması için Iraklı birliklere yardım ettiği ileri sürüldü

13 Haziran 2014 00:45

Beyrut, Lübnan-İranlı güvenlik kaynaklar, İran’ın, Irak’ta şehirleri istila eden Irak Şam İslam Devleti militanlarıyla savaşmak üzere Devrim Muhafızları’nı mevzilendirdiğini ve Tikrit’in büyük kısmının kontrolünü geri kazanmaları için Iraklı birliklere yardım ettiğini söyledi.

wsj.com.tr'nin haberine göre, İranlı kaynaklar, uzun zaman Irak’ta faaliyet göstermiş olan İran Devrim Muhafızları’nın seçkin yurtdışı ekibi olan Quds Forces’tan 2 taburun, kuşatma altındaki Irak Başbakanı Nouri al-Maliki’nin Şiiler’in çoğunlukta olduğu hükümetine yardıma gittiğini kaydetti.

Irak ve İranlı güvenlik kaynaklarına göre, Irak ve İranlı güçler birlikte, Saddam Hüseyin’in doğum yeri olan Tikrit’in yüzde 85′inin kontrolünün geri aldı.

 

Bağdat, Necef ve Kerbala korunuyor

 

İranlı birlikler, Irak’ın ABD’nin 2003′teki işgalinin ardından yaşadığı mezhep savaşından bu yanali en büyük krize neden olan Irak Şam İslam Devleti’nin hedeflediği Irak’ın başkenti Bağdat, Necef ve Kerbala’nın korunmasına yardım ediyor.

İranlı bir general, İran’ın ek olarak Irak ile sınırına askeri birlikleri yerleştirdiğini ve İran sınırına 100 km yakına gelmeleri hâlinde isyancı militanları bombalama sözü verdiğini aktardı.

 

 

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