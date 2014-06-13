İran Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak'a asker gönderildi' iddiasına yalanlama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü bir şekilde teröristlerle savaşabildiğini belirterek, İran askerlerinin Irak'a girdiği iddialarının gerçek olmadığını ifade etti. Uluslararası bazı haber kaynakları, İran'ın, Irak güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla bu ülkeye askeri birlik gönderdiğini iddia etmişti.

Konsolosluk baskınını kınamıştı

DHA'nın haberine göre, İran dün, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü tarafından düzenlenen baskını kınamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ta yaşanan son terör eylemlerini, özellikle de Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun işgal edilerek konsolosluk çalışanlarının rehin alınması olayını kınadıklarını belirtmişti.

Irak'ta artan saldırıların sınırları aşan terör tehlikesinin bariz bir örneği olduğunu ifade eden Afham, "Küresel terörizm tehdidi, devletlerin ve uluslararası toplulukların bu tehlikeli şartlar altında Irak devleti ve halkının yanında olmasını gerektirmektedir" ifadesini kullanmıştı.