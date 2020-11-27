İran'dan "İsrail, Trump dönemi sona ermeden savaş peşinde" iddiası

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dehkan, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade Mahabadi'ye saldırarak öldürülmesine yol açanların pişman olacağını söyleyerek, "İsrail, Trump'ın siyasi ömrünün son demlerinde İran'a karşı baskıyı artırarak büyük bir savaş çıkarmak peşinde" iddiasında bulundu.

Hamaney'in askeri danışmanı ve 2021 Cumhurbaşkanı adaylarından Dehkan, nükleer bilimci Mahabadi'nin öldürülmesine tepki gösterdi. Dehkan, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı sona ermeden İran ile savaş peşinde olduğunu öne sürerek, "İsrail ortakları Trump'ın siyasi ömrünün son demlerinde İran'a karşı baskıyı artırarak büyük bir savaş çıkarmak peşinde" ifadesini kullandı.

Suikastin faillerini 'acı bir intikamın beklediğini' söyleyen Dehkan, "Acele etmeyin, zamanımız çok. Yıldırım gibi bu masum şehidin katillerinin üzerine yürüyeceğiz ve onları yaptıklarına pişman edeceğiz" dedi.

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Mahabadi, saldırı sonucu hayatını kaybetti

İranlı nükleer bilimci ve İran Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi, bugün Abserd kentinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Mahabadi'nin aracının geçişi sırasında bomba yüklü bir aracın infilak ettirildiği, ardından İranlı nükleer bilimcinin yaylım ateşine tutulduğu açıklanmıştı.

İran Savunma Bakanlığı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahabadi'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurmuştu. (İHA)