İran: Nükleer programda görevli bilim insanı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İran'ın nükleer programında görevli bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran'da saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarak, "Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik" dedi.

İran Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın Abserd ilçesinde silahlı teröristlerin İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin bulunduğu araca saldırı düzenlediği belirtildi.

İran devlet televizyonu, Fahrizade'nin saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı açıklamasında Fahrizade'nin korumaları ile saldırganlar arasında çatışmanın çıktığı da kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'ndan İsrail'e tehdit

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, "Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik" ifadelerini kullandı.

Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli şu ifadeleri kullandı:

"Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik."

Ülkenin nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.