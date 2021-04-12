İran'daki nükleer tesise siber saldırıdan sonra İsrail'den açıklamalar

İran'da dün elektrik bağlantılarında kaza meydana gelen ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun "terör saldırısı" olarak açıkladığı Natanz Nükleer Tesisi'le ilgili İsrail'den sorumlu olabileceğine dair direkt bir açıklamada olmasa da ciddi sinyaller geldi.

İran'da dün, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla yeni santrifüjlerin devreye sokulduğu Natanz Nükleer Tesisi'nde kaza meydana geldi. Elektrik hasarının meydana geldiği olayı İran Atom Enerjisi Kurumu "terör saldırısı" olarak açıkladı.

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İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, dün yaptığı açıklamalarda "Orta Doğu'daki operasyonlar düşmanın önünden gizlenmiyor" dedi.

İsrail medyası nükleer tesisle ilgili haberlede Mossad istihbarat ajansına işaret etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran ve müttefiklerine karşı sürdürülen mücadelenin büyük bir görev olduğunu söyledi.

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İran'da meydana gelen olayla ilgili İsrail'den resmi bir açıklama yapılmadı.