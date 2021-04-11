T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da Ruhani'nin talimatıyla yeni santrifüjlerin devreye sokulduğu nükleer tesiste kaza

11 Nisan 2021 10:32

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtım ağında bir kaza olduğu duyuruldu. Kazanın herhangi bir kirliliğe ya da tehlikeye yol açmadığı belirtildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsfahan'da bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nde kaza meydana geldiğini açıkladı. Kemalvendi, kaza nedeniye çevre kirliliği ya da yaralanma tehdidi olmadığını ekledi.

Tesiste dün önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adetten oluşan IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu. Talimatı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani canlı yayında vermişti. Ruhani, geçen seneden bu yana nükleer faaliyetler alanında 133 projeyi hayata geçirdiklerini eklemişti. 

 

 

iranruhaninükleertesisnatanzkazaelektrikdağıtım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24