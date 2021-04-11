İran'da Ruhani'nin talimatıyla yeni santrifüjlerin devreye sokulduğu nükleer tesiste kaza

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtım ağında bir kaza olduğu duyuruldu. Kazanın herhangi bir kirliliğe ya da tehlikeye yol açmadığı belirtildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsfahan'da bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nde kaza meydana geldiğini açıkladı. Kemalvendi, kaza nedeniye çevre kirliliği ya da yaralanma tehdidi olmadığını ekledi.

Tesiste dün önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adetten oluşan IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu. Talimatı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani canlı yayında vermişti. Ruhani, geçen seneden bu yana nükleer faaliyetler alanında 133 projeyi hayata geçirdiklerini eklemişti.