İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

Britanya'nın Tahran Büyükelçisi Robert Macaire, İran'daki protestoları "teşvik ettiği" gerekçesiyle birkaç saatliğine gözaltına alındı. 'Göstericilerin fotoğraflarını çektiği' de iddia edilen Macaire'in yapılan işlemler sonrası serbest bırakıldığı, yarın emniyete giderek ifade vereceği belirtildi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, Emir Kebir Üniversitesinin önünde Ukrayna uçağının kurbanlarını anma etkinliğine katıldı.

Etkinliğin atılan sloganlarla rejim karşıtı gösterilere dönüştüğü ve bu sırada İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan İngiliz Büyükelçi birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İran'ın başkenti Tahran'da, Devrim Muhafızları'nın Ukrayna Havayolları'na ait bir uçağı "yanlışlıkla" düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından, düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma hükümet karşıtı gösteriye dönüşmüştü.

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Ülkenin birçok kentinde gösterilen düzenlenirken, Tahran'da toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları atmıştı.

İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından kalabalığa müdahale etmişti.